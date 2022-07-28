У Росії відчувають брак кадрів для війни: як окупанти поповнюють дефіцит офіцерів і шукають симулянтів

Через великі втрати у загарбників виник дефіцит офіцерів. У Росії шукають будь-які способи, аби заповнити ці вакансії. Саме тому у ворожій армії почали масово присвоювати офіцерське звання молодший лейтенант особам сержантського складу, які не мають ні відповідного досвіду, ні освіти.

Про це повідомляють у Головному управлінні Міноборони.

Втрати на війні в Україні - не єдина причина дефіциту кадрів. Інша - небажання військовослужбовців збройних сил РФ та росгвардії з далекосхідних регіонів брати участь в бойових діях. Зокрема тому, що їх часто включають до складу так званих "зведених підрозділів", які формуються не за професійною ознакою. Оскільки багато солдатів не мають належної підготовки, це призводить до збільшення втрат.

У розвідці наголошують, що чимало російських окупантів не мають бажання знову повертатися до своїх підрозділів. Причиною відмови вказують проблеми зі здоров’ям. Втім, керівництво не влаштовує "відтік" кадрів. Саме тому вони формують військово-лікарські комісії. Їхнє головне завдання – виявлення військовослужбовців, які імітують захворювання та поранення, аби ухилитися від участі у бойових діях.

Зазначається, що в Ростовській області у невеликих населених пунктах проходять активні заходи з мобілізаційної підготовки військовозобов’язаних осіб. Обласні військкомати призивають тих, хто проходив військову службу та має артилерійський досвід. Натомість осіб, які служили у піхотних військах, записують до військового резерву. Їх повідомляють про необхідність прибуття за викликом для ротації військовослужбовців, що нині беруть участь у війні проти України. Наразі майже з кожного села Ростовської області на військову службу призвали від семи до десяти місцевих жителів.

Тимчасом у прикордонній з Україною Бєлгородській області місцеві жителі почали масово нищити власне майно, аби отримати компенсації від влади за нібито обстріли з боку України. В області наростає кількість претензій до влади щодо її неспроможності забезпечити якісний ремонт пошкоджених будівель.

Як повідомлялося, на сьогодні Росія у війні проти України задіяла 85% усього, що входить до оперативного складу її збройних сил. Це велика проблема для РФ, тому окупанти на окремих ділянках відправляють у наступ свої війська без підтримки бронетехніки.

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