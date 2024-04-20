У Росії відкрито заявили про плани захопити Харків: аналітики оцінили загрозу

Окупанти не відмовилися від намірів, про що свідчать заяви Лаврова.

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров під час радіоінтерв’ю заявив про намір Росії захопити місто Харків.

Про це повідомив Американський Інститут вивчення війни ISW.

Аналітики зазначають, що Лавров став першим високопоставленим чиновником Кремля, який прямо назвав Харків "можливою оперативною ціллю Росії".

Очільник зовнішньополітичного відомства РФ зазначив, що Харків "відіграє важливу рол» в ідеї президента Росії Володимира Путіна про створення демілітаризованої санітарної зони в Україні для захисту російських прикордонних населених пунктів від українських ударів".

Лавров нагадав, що Путін дуже чітко заявив, що російські війська повинні просунути лінію фронту досить далеко в Україну, щоб вивести російські поселення за межі зони українського удару.

ISW зауважує, що ця вимога є дуже нечіткою, і може поширюватися навіть і на всю територію України – доки існує незалежна українська держава і вона себе захищатиме.

На думку ISW, заяви Лаврова свідчать про те, що Кремль, ймовірно, використовуватиме ідею постійної зміни демілітаризованої санітарної зони, щоб виправдати російські наступальні операції в Україні.

Нагадаємо:

Аналітики Інституту вивчення війни у щоденному звіті за 9 січня повідомили, що в Росії заговорили про широкомасштабну наступальну операцію на Харківщині, для створення 15-кілометрової "буферної зони".

Експерти вважають, що заклики до широкомасштабного наступу на Харків — це хитрий маневр росіян, аби відвернути українські сили від можливого втручання на Куп'янському напрямку.

5 січня західні ЗМІ писали, що ЗС РФ можуть почати новий наступ під Харковом у середині січня. За словами журналістів, цілями нещодавніх повітряних атак окупантів були як цивільні будівлі, так і військові позиції, що розглядається "як підготовка до широкомасштабного наступу в найближчі тижні".

Що відомо про можливість повторного наступу РФ на Україну

Інститут вивчення війни повідомив, що російське військово-політичне керівництво формує умови для проведення наступу найближчими місяцями.

Росія створює нове угруповання військ у понад 100 тисяч військових. Існує вірогідність, що влітку росіяни спробують здійснити новий наступ на одному з напрямків. Значні ресурси окупанти РФ зосереджують на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському напрямках.

Росія створює нове угруповання військ у понад 100 тисяч військових. Існує вірогідність, що влітку росіяни спробують здійснити новий наступ на одному з напрямків. Значні ресурси окупанти РФ зосереджують на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському напрямках.

ЗМІ з посиланням на джерела у Кремлі повідомили, що Путін планує захопити Харків.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: "Хтось хоче "упиться кровушкой"!" Чи буде наступ на Київ і Харків?! Карась розносить!

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