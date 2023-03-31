У Росії відповіли на заяву Лукашенка припинити війну в Україні

Заклик Лукашенка оголосити перемир'я в Україні обговорюватиметься лідерами Росії та Білорусі наступного тижня.

Російський диктатор Путін обговорить з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком його пропозицію припинити бої в Україні, яку він озвучив сьогодні, 31 березня, під час послання до білорусів.

Про це заявив прессекретар Путіна Дмитро Пєсков.

За його словами, для Росії в контексті так званої "спецоперації" нібито "нічого не змінюється".

"Заклик Лукашенка оголосити перемир'я в Україні обговорюватиметься лідерами Росії та Білорусі наступного тижня", - сказав Пєсков.

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Він додав, що спеціальна військова операція продовжується, оскільки це єдиний засіб досягнення цілей.

Що передувало?

Сьогодні, 31 березня під час послання білоруському народу та Національним зборам білоруський диктатор Олександр Лукашенко закликав зупинити війну в Україні. Він запропонував оголосити перемир'я "без права переміщення, перегрупування військ, без права перекидання зброї, боєприпасів, живої сили та техніки".

Водночас самопроголошений білоруський президент Олександр Лукашенко продовжує ядерні погрози російського колеги-диктатора Володимира Путіна у бік України.

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