У Росії вигадали нову причину війни: хочуть провести "десатанізацію"

Раніше російські терористи заявляли про "денацифікацію та демілітаризацію" України.

У Радбезі РФ вигадали нову причину війни проти України. Російські чиновники заявили, що в Україні є "сотні сект", а тому потрібно провести "десатанізацію".

Про це заявив помічник секретаря Радбезу РФ Олексій Павлов, пишуть російські засоби масової інформації.

Росіянам не сподобалося, що в Україні не утискають жодної релігії, а тому їм тут привиділися "сотні сект". Павлов заявив, що ще однією причиною війни є "десатанізація" України. Також в РФ побідкалися, що українці не сповідують "православних цінностей".

Використовуючи мережеві маніпуляції та психотехнології, нова влада (після 2014 року – ред.) перетворила Україну з держави на тоталітарну гіперсекту. Причому можновладці в Києві першими перетворилися на войовничих фанатиків, чиї погляди прямо протилежні поглядам нормальних людей", - заявив маразматичний російський чиновник.

Війна Росії проти України

24 лютого Росія почала повномасштабний наступ на територію України. Диктатор Путін заявив, що це необхідно для "демілітаризації та денацифікації" України.

Російські окупанти намагалися захопити столицю держави Київ, проте їм це не вдалося. Після звільнення північних регіонів України почався контрнаступ ЗСУ на Харківському напрямку. Зараз українські захисники намагаються вигнати російських окупантів з усієї території України та відновити територіальну цілісність станом на 1991 рік.

Самі ж російські пропагандисти не приховують своїх намірів - це геноцид українців. Про це в етері пропагандистського каналу відверто заявив Красовський, який закликав "топити, спалювати та розстрілювати українців та українських дітей", які не згодні з окупацією.

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