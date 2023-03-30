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У Росії вигадали нову "секретну зброю" для війни проти України: пересувний бункер

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
Дата публікації
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У Росії вигадали нову "секретну зброю" для війни проти України: пересувний бункер

Росіяни похвалились своїм винаходом.

У Росії одна із компанії вигадала нову "секретну зброю" у війні проти України. Це - пересувний бункер. 

Про це пишуть російські засоби масової пропаганди. 

Одна із російських компаній похвалилась своїм винаходом. Ним став пересувний бункер. Росіяни вважають, що така конструкція допоможе окупантам зберегти своє життя та вбивати українців. 

Конструкція нібито витримує удари артилерії і там може заховатись одночасно до 8 окупантів. У Росії заявили, що перший винахід вони вже відправили до України. 

Нагадаємо, країна-агресорка Росія могла завезти до сусідньої Білорусі нову партію ракет. Днями було зафіксоване переміщення транспортних літаків з РФ, а також рух військових колон на білоруській території.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
1090
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