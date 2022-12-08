У Росії вигадали, як не платити компенсацій родичам ліквідованих окупантів: "Немає підстав" 

У Росії поширюють фейки про "винагороду" за ліквідованих окупантів.

У Росії поширюють фейки про те, що ЗСУ за ліквідацію російських окупантів доплачують від 700 до 1000 доларів. Також у Росії придумали новий спосіб, як не платити компенсацій родичам ліквідованих окупантів.

Про це 8 грудня йдеться у зведенні від Генштабу ЗСУ.

"На території російської федерації поширюється фейкова інформація, направлена на дискредитацію військово-політичного керівництва України, а саме, надаються нібито докази призначення грошової винагороди за знищення військовослужбовців збройних сил російської федерації від 700 до 1 тисячі доларів США. На тимчасово окупованій території Луганської області окупаційна влада проводить реорганізацію окремих підрозділів. Після проведення зазначених заходів родичам загиблих військовослужбовців відмовляють у нарахуванні компенсації у розмірі 3 мільйонів російських рублів у звʼязку з розформуванням підрозділу та відсутністю законних підстав", - повідомляє Генштаб.

Війна Росії проти України

24 лютого Росія почала повномасштабне вторгнення на територію України. Росіяни рушили з півночі, півдня та сходу України. У Кремлі сподівались окупувати Київ за "три дні" та встановити в Україну свій маріонетковий режим.

Голова ГУР МО Кирило Буданов вважає, що гауляйтером України росіяни планували встановити державного зрадника Януковича.

Проте ЗСУ захистили Київ та північні області України. Також Сили оборони провели успішні контрнаступи у Харківській та Херсонській областях. Голова військової розвідки Кирило Буданов вважає, що бойові дії в Україні закінчаться до літа 2023 року. Тоді ЗСУ вийдуть на державний кордон 1991 року.

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