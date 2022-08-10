У Росії використовують лідерів етнічних меншин для мобілізації добровольців - ISW

Країна-агресорка Росія зіштовхнулася з проблемою нестачею кадрів для війни в Україні, а тому в регонах почали формувати так звані "добровольчі батальйони".

Міноборони РФ, ймовірно, використовує лідерів іммігрантських і етнічних організацій для формування саме таких підрозділів. Їх будуть залучати "для підтримки російських військ на Україні".

Про це повідомляють в американському Інституті вивчення війни (ISW).

Зазначається, що керівник "Товариства середньоазіатських узбеків Пермського краю" Джахонгір Джалолов оголосив, що узбецькі громадяни, які проживають або працюють в Пермському краї, повинні сформувати добровольчий батальйон "Амір Тимур". Зі слів Джалолова, узбеки зобов'язані своїм існуванням в Російській Федерції російському народу. Мовляв, саме тому повинні брати участь у війні проти України.

До слова, в ISW раніше повідомляли, що російські сили вербують іммігрантів з Центральної Азії в "собянінський" полк, який назвали на честь мера Москви Сергія Собяніна. За це обіцяють громадянство РФ, а також фінансову компенсацію - понад 200 тисяч рублів на місяць.

Як повідомлялося, росіяни для війни з Україною почали мобілізовувати техніку, боєприпаси з Далекого Сходу, Уралу та інших територій. А серед особового складу - мало етнічних росіян. Секретар РНБО Олексій Данілов зауважив, що РФ поступово знищує колонізоване у ХІХ-ХХ ст. населення.

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