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У Росії вилетіли стратегічні бомбардувальники, здатні запускати крилаті ракети — ПС

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Ігор БережанськийІгор Бережанський
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У Росії вилетіли стратегічні бомбардувальники, здатні запускати крилаті ракети — ПС

Бомбардувальник ТУ-95МС / Фото: Getty Images

Військові закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та слідкувати за майбутніми повідомленнями.

У Росії з військового аеродрому "Оленья" злетіло до семи стратегічних бомбардувальників Ту-95, які здатні запускати крилаті ракети.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Повітряних сил ЗСУ.

"Підтверджено зліт до семи Ту-95мс з Оленегорська. Можливі пуски крилатих ракет!" - ідеться в повідомленні.

Військові закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та слідкувати за майбутніми повідомленнями.

В свою чергу моніторингові канали повідомили, що розрахунковий вихід на пускові рубежі у Каспійському морі о 02:30-03:00. За умови пуску доліт ракет до українського кордону станеться о 03:30-04:00.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські загарбники в ніч на 17 вересня атакували Україну безпілотниками і ракетами повітряного базування.

Пізніше речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що ракети, які не вдалось ліквідувати під час останньої атаки, влучили по території цивільного аграрного підприємства на Одещині.

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Дата публікації
Перегляди
276
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