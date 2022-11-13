У Росії виник дефіцит ліків через санкції, планові операції переносяться – ГУР

Міністерство охорони здоров’я РФ видало наказ, згідно з яким всі російські регіони зобов’язали створити недоторканий запас лікарських засобів на чотири місяці. Наразі в Росії значний дефіцит через запроваджені санкції.



Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

На думку військових поява такого наказу може бути пов’язана з низкою причин:

– вплив міжнародних санкцій на економіку. Як наслідок, фармацевтична галузь просто не здатна забезпечити виробництво достатньої кількості необхідних лікарських засобів. Як зазначають самі військові, в РФ на сьогодні взагалі не ведеться виробництво сучасних лікарських засобів. Натомість налагоджено лінії з розфасовки імпорту;

– реальна загроза повної зупинки поставок медикаментів з-за кордону;

– у зв’язку зі збільшенням інтенсивності бойових дій, відповідно збільшуються санітарні втрати окупантів.

"У приватних розмовах російські хірурги визнають, що запас медикаментів різко зменшується і це вже впливає на проведення хірургічних операцій та на галузь в цілому. Відновлення запасів не проводиться. Через наявний дефіцит відзначається суттєве зростання цін на медичні препарати. Затверджені календарні графіки проведення планових операцій доводиться докорінно переглядати. У зв'язку з гострою нестачею необхідних препаратів вони переносяться на невизначений термін. Допомога надаватиметься тільки тим хворим, які потребують невідкладного оперативного втручання", - йдеться у повідомленні.

Санкції проти Росії

Міністерство торгівлі США позбавило РФ статусу країни з ринковою економікою. Так, у заяві американського міністерства вказується, що велика участь російської влади в економіці призвела до викривлення цін і витрат, які неточно показують, чи справедливо російські компанії встановлювали ціни на імпорт у США.

Через санкції Росія має проблеми з виробництвом зброї та військової техніки, тому звертається по допомогу до деяких країн. Так, за даними розвідки, РФ зверталася до Ірану, Китаю та Північної Кореї з проханням надати зброю, яку б окупанти використовували для війни проти України.

Від санкцій страждає не лише військова промисловість РФ. Так, днями стало відомо, що у російському Воронежі не можуть полагодити піч крематорію.

Полагодити піч не можуть через те, що вона виготовлена в Чехії, запчастини імпортні, а через санкції їх не можна закупити.

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