У Росії виникли проблеми з поповненням високоточних боєприпасів - Пентагон

Російській армії, яка має великі втрати після широкомасштабного вторгнення до України, важко поповнювати запас високоточних керованих боєприпасів.

На це впливають також і санкції проти РФ, які починають завдавати шкоди її оборонно-промисловій базі.

Про це заявив високопоставлений чиновник Міністерства оборони США на брифінгу, передає Пентагон.

"Ми бачили, що вони використали вже багато високоточної зброї. Вони продовжують бити по Маріуполю купою некерованих бомб. Отже, у них виникають проблеми з поповненням високоточних боєприпасів. Ми вважаємо, що санкції та експортний контроль, особливо коли йдеться про електронні компоненти, вплинули на можливості російської оборонно-промислової бази та їхню здатність поповнювати запаси", - зауважив він.

За словами чиновника Міністерства оборони США, натомість до України навпаки йде активне постачання озброєння. Так за останню добу було здійснено до 13 поставок зброї з семи країн. А 9 травня президент Байден підписав закон про ленд-ліз для України.

Водночас російські військові, за словами американського чиновника, не дуже просунулися в Україні за останні 24 години. Він також сказав, що в Пентагоні не бачать ознак того, що Росія може мобілізувати більше сил, "незалежно від 9 травня".

Також читайте У Росії сильно вичерпалися запаси високоточних боєприпасів - британська розвідка

Варто зазначити, що про вичерпання запасів високоточних боєприпасів у Росії писала і британська розвідка.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 76-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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