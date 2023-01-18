У Росії вистежили та ліквідували дезертира з війни в Україні (відео)

Утікач з фронту був озброєний автоматом та гранатами, під час затримання вчинив опір.

У середу, 18 січня, у Липецькій області РФ ліквідували російського військовослужбовця Дмитра Перова, який зі зброєю втік із війни в Україні.

Про це повідомляють російські Telegram-канали.

Раніше дезертир потрапив на камери відеоспостереження у місті Воронежі, коли сідав у маршрутний автобус. За повідомленням пропагандистів, він був озброєний автоматом та гранатами.

Повідомляється, що у Воронежі 31-річний Перов провідав свою матір, в якої взяв грошей на дорогу і відправився до Липецької області, де сподівався переховуватися у родичів.

Біля будинку у селищі Новоуглянка в Усманському районі його помітив патруль.

Дезертира ліквідували під час опору, повідомляється в Telegram-каналі уряду регіону.

Нагадаємо, раніше у сусідній з Україною Ростовській області РФ оголосили у розшук шістьох колишніх в'язнів, які перебували в так званому “навчальному центрі” ПВК “Вагнера” на окупованій території Луганської області.

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