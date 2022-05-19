У Росії висунули умову для зняття блокади з морських портів України

У Росії знову повернулися до вимог щодо України.

Світ опинився на межі продовольчої кризи і голоду через блокаду Росією українських морських портів. Усі цивілізовані держави закликають РФ зняти блокаду з морських портів України, але у РФ щодо цього мають свої вимоги.

Про це заявив заступник міністра закордонних справ РФ Андрій Руденко.

Зокрема, у Москві допускають можливість зняття блокади з морських портів в обмін на скасування санкцій, які запроваджують країни за агресію РФ і її варварську війну в Україні.

"Тут потрібно не лише звернення до РФ, а й глибоко дивитися на весь комплекс причин, який спричинив нинішню продовольчу кризу, і в першу чергу, це ті санкції, які введені проти Росії з боку США та ЄС, які заважають нормальній вільній торгівлі, в тому числі і продовольчими товарами, включаючи пшеницю, добрива та інші речі, тому це питання потрібно розглядати дуже комплексно і всебічно: якщо наші партнери хочуть досягти вирішення, то потрібно, у тому числі вирішувати проблеми, пов'язані зі скасуванням тих санкційних обмежень, які були накладені на російський експорт", - сказав він.

Нагадаємо, Боррель запевнив, що ЄС допоможе Україні експортувати зерно попри морську блокаду.

Як повідомлялося, у Конгресі США заявили про неефективність санкцій проти Росії.

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