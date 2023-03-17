У Росії виявили нові масові поховання "вагнерівців"

У Росії фіксують нові поховання "вагнерівців". Зокрема, за останні два тижні підтвердили загибель як мінімум 400 ув'язнених.

Про це пише Русская служба ВВС.

Зазначається, що вдалося встановити імена 2092 російських в'язнів, які загинули у війні проти України. Крім того, журналісти знайшли чотири місця масових поховань людей, які воювали у складі ПВК "Вагнер".

"Під Луганськом (37 могил), у селищі Фрянове Московської області (22 могили), у станиці Бакинська Краснодарського краю (422 могили) та поблизу міста Березовський (67 могил). Останнє поховання нове", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, з 3 грудня число могил збільшилося у дев'ять разів (з 47 до 422).

Як передає видання, спершу на там ховали переважно колишніх в'язнів. Утім, зараз там рясніють ряди із зображенням емблеми ПВК "Вагнер" на могилах, а також вінки у кольорах прапора Росії із двоголовим орлом.

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"Представники однієї з ритуальних служб розповіли, що у ПВК після загибелі солдата три дні шукають родичів, якщо не знаходять - забирають туди, де дали місце в Росії. Усього росЗМІ майже за 13 місяців повномасштабної війни встановили імена 17 375 загиблих російських військових. Більшість з них вихідці з національних республік", - йдеться у повідомленні.

Додамо, люксембурзька космічна компанія Spacety Luxembourg SA підозрюється у тому, що вона надавала бойовикам групи "Вагнера" інформацію у січні цього року.

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