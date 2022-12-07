У Росії визнали, що вони воюють, але не проти України: кому "протистоїть" армія Путіна 

У Росії бідкаються, що вони воюють проти добре озброєної армії.

Мер Москви Сергій Собянін, який також є головою комісії Держради, що займається координацією роботи регіонів щодо підвищення рівня безпеки, визнав, що Росія "по суті" воює в Україні, але не проти ЗСУ. Російський чиновник заявив, що армія Путіна "протистоїть усьому блоку НАТО".

Про це мер Москви сказав в інтерв'ю телеканалу ТВЦ, пишуть кремлівські пропагандистські ЗМІ.

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"Росія зараз протистоїть усьому блоку НАТО в Україні, де, по суті, йде війна. Проводиться спеціальна військова операція в Україні, по суті, там йде війна, чого вже там приховувати. Але ж ми воюємо не з Україною, за нею вся НАТО з усіма своїми технологіями, озброєннями, інформацією, спеціальними озброєннями, спеціальними технологіями", — сказав Собянін.

Нагадаємо, 7 грудня російський "фюрер" Володимир Путін вперше назвав війну в Україні "війною". Ба більше, він звинуватив Україну в "ігноруванні інтересів Росії щодо захисту російськомовного населення Донбасу". А також заявив, що так звана "СВО" може затягнутися на тривалий термін.

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