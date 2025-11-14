У Росії вкотре збрехали про те, по чому били під час атаки на Україну

Пошкоджений багатоквартирний будинок у Києві після атаки 14 листопада / © ДСНС

Реклама

Росіяни стверджують, що під час масованої атаки по Україні у ніч проти 14 листопада вони били по об’єктах військово-промислового комплексу та енергетиці. Насправді ж під ворожі удари потрапило чимало житлових будинків та цивільної інфраструктури.

Про це заявило Міноборони Росії.

У російському Міноборони цинічно заявили, що Збройні сили країни завдали масованого удару дронами та високоточною зброєю, зокрема ракетами «Кинжал», по начебто об’єктах ВПК та енергетики України.

Реклама

Насправді ж, як повідомило українське Міністерство внутрішніх справ, окупанти свідомо били по цивільних. Лише в Києві були атаковані 22 локації у різних районах: житлові будинки, лікарня, дипломатичне представництво, магазини, офіси. У різних регіонах України постраждали десятки людей, також є загиблі.

ТСН.ua зібрав усі деталі про масовану атаку по Україні 14 листопада: де сталися «прильоти», руйнування, загинули і постраждали мирні жителі.