У Росії водій протаранив військкомат і підпалив авто: влада звинуватила “українських шахраїв”

Загалом, з 13 грудня по 24 грудня в Росії сталося щонайменше 50 атак на військові комісаріати, банки та адміністративні будівлі.

Увечері 25 грудня в місті Гусь-Хрустальний Володимирської області РФ автомобіль врізався у будівлю військового комісаріату, після чого водій підпалив машину.

Про це повідомив мер міста Олексій Соколов, який назвав водія “черговою жертвою українських шахраїв”. Зловмисника затримали, і він дає свідчення, зазначив Соколов.

Очільник міста закликав місцевих жителів бути обережними та уважно ставитися до дзвінків чи повідомлень, у яких вимагають виконати якісь протизаконні дії.

Слідчий комітет Володимирської області порушив кримінальну справу за статтею про умисне пошкодження майна шляхом підпалу.

За даними видання “Медіазона”, з 13 грудня по 24 грудня в Росії сталося щонайменше 50 атак на військові комісаріати, банки та адміністративні будівлі. Більшість з них припали на 20 і 21 грудня. У шести випадках затриманим висунули обвинувачення у тероризмі, а в одинадцяти — у пошкодженні майна.

Ця хвиля підпалів є найбільшою за останній час. Попередня хвиля таких атак сталася влітку 2023 року, коли з 29 липня по 3 серпня зафіксували 37 підпалів.

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Після початку повномасштабного вторгнення в Україну телефонні шахраї активно переконували росіян підпалювати військові комісаріати, банки та інші об’єкти. Зазвичай вони діють за однією схемою: представляються співробітниками банків чи спецслужб, переконують жертву переказати їм гроші, а потім пропонують здійснити підпал в обмін на повернення коштів. ФСБ заявляє, що більшість таких шахраїв діє з території України.

Нагадаємо, що у Калінінградській області Росії жінка намагалася підпалити військкомат у місті Совєтск.