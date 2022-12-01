"Мобілізація прокладок": у Росії жінки збирають гігієнічні засоби для своїх чоловіків-окупантів

У Росії оголосили про дивний збір.

У Росії "волонтерки" оголосили про збір прокладок для окупантів, які воюють проти України.

Про це повідомляє російський телеграм-канал "Пермь проти війни".

В одному із телеграм-каналів, який підтримує вбивства українців, російські жінки оголосили про дивний збір. Жінок просять приносити гігієнічні прокладки, щоб передати їх на фронт російським окупантам.

Жінок просять передавати прокладки, які всмоктують максимальну кількість вологи. Такий збір росіянки пов'язують з тим, що окупантам гігієнічні засоби необхідні для того, щоб не мерзли ноги.

Інші дивні збори для окупаційної армії

В Росії знайшли рішення проблеми з військовою формою для окупантів, на яку мобілізовані неодноразово нарікали. Там збирають собачу шерсть, яку потім використовуватимуть для шкарпеток.

Також російські волонтери передають окупантам на фронт ікони, молитовники та диски із виконавцями, які підтримують масові вбивства українців.

Читайте також: