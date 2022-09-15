У Росії впала гіперзвукова ракета "Кинджал", яку запускали по Україні: багато потерпілих

Ракета впала у Туркменському окрузі Ставропольського краю поблизу села Кендже-Кулак. Росіяни встигли заявити, що це був нібито український безпілотник, проте дослідники вважають, що це таки російська ракета.

Про це пише "Мілітарний".

Через вибух ракети у Росії постраждало 6 людей: п'ятеро цивільних та один пожежник. Вони приїхали подивитись на місце інциденту. Це свідчить про те, що ракета здетонувала через певний час після падіння.

Фото: Український мілітарний портал

Російські пропагандисти вже встигли заявити, що це був нібито український безпілотник Ту-141, проте судячи з фото, це точно не він.

OSINT-дослідники висунули кілька версій того, яка саме ракета впала на російську територію. Користувач Twitter Lota звернув увагу на подібність залишків ракети до гіперзвукового ракетного комплексу Х-47м2 “Кинджал”.

If anyone wondered what #crashed today in #russian Stavropol' region injuring 6 firefighters, you'd be very much surprised to know that it wasn't a "Ukrainian UAV", but a russian #Kinzhal missile. pic.twitter.com/QULK8kt2gJ — LotA (@LotA47816230) September 14, 2022

Місце падіння ракети знаходиться на відстані 200 км від бази носіїв “Кинджала” МиГ-31 в Ахтюбинську. Саме її міг запустити по Україні російський МіГ-31.

Нагадаємо, Росія ракетами обстріляла Кіровоградську область.

Читайте також: