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У Росії впала гіперзвукова ракета "Кинджал", яку запускали по Україні: багато потерпілих

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У Росії впала гіперзвукова ракета "Кинджал", яку запускали по Україні: багато потерпілих

Фото: із соцмереж

У Росії 14 вересня впала гіперзвукова ракета "Кинджал", яку окупанти випустили по Україні.

Ракета впала у Туркменському окрузі Ставропольського краю поблизу села Кендже-Кулак. Росіяни встигли заявити, що це був нібито український безпілотник, проте дослідники вважають, що це таки російська ракета

Про це пише "Мілітарний". 

Через вибух ракети у Росії постраждало 6 людей: п'ятеро цивільних та один пожежник. Вони приїхали подивитись на місце інциденту. Це свідчить про те, що ракета здетонувала через певний час після падіння. 

© Український мілітарний портал
Фото: Український мілітарний портал

Російські пропагандисти вже встигли заявити, що це був нібито український безпілотник Ту-141, проте судячи з фото, це точно не він. 

OSINT-дослідники висунули кілька версій того, яка саме ракета впала на російську територію. Користувач Twitter Lota звернув увагу на подібність залишків ракети до гіперзвукового ракетного комплексу Х-47м2 “Кинджал”.

Місце падіння ракети знаходиться на відстані 200 км від бази носіїв “Кинджала” МиГ-31 в Ахтюбинську. Саме її міг запустити по Україні російський МіГ-31. 

Нагадаємо, Росія ракетами обстріляла Кіровоградську область.

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