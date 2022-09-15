У Росії впала гіперзвукова ракета "Кинджал", яку запускали по Україні: багато потерпілих

У Росії 14 вересня впала гіперзвукова ракета "Кинджал", яку окупанти випустили по Україні.
Ракета впала у Туркменському окрузі Ставропольського краю поблизу села Кендже-Кулак. Росіяни встигли заявити, що це був нібито український безпілотник, проте дослідники вважають, що це таки російська ракета.
Про це пише "Мілітарний".
Через вибух ракети у Росії постраждало 6 людей: п'ятеро цивільних та один пожежник. Вони приїхали подивитись на місце інциденту. Це свідчить про те, що ракета здетонувала через певний час після падіння.
Російські пропагандисти вже встигли заявити, що це був нібито український безпілотник Ту-141, проте судячи з фото, це точно не він.
OSINT-дослідники висунули кілька версій того, яка саме ракета впала на російську територію. Користувач Twitter Lota звернув увагу на подібність залишків ракети до гіперзвукового ракетного комплексу Х-47м2 “Кинджал”.
If anyone wondered what #crashed today in #russian Stavropol' region injuring 6 firefighters, you'd be very much surprised to know that it wasn't a "Ukrainian UAV", but a russian #Kinzhal missile. pic.twitter.com/QULK8kt2gJ— LotA (@LotA47816230) September 14, 2022
Місце падіння ракети знаходиться на відстані 200 км від бази носіїв “Кинджала” МиГ-31 в Ахтюбинську. Саме її міг запустити по Україні російський МіГ-31.
Нагадаємо, Росія ракетами обстріляла Кіровоградську область.
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