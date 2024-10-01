У Росії зменшилася перевага у снарядах на фронті: яке співвідношення зараз

Водночас у Міноборони вказали, що Україні складно конкурувати з РФ у виробництві озброєння, військової техніки та боєприпасів, адже країна-агресорка має більший промисловий потенціал.

Російські війська надалі зберігають перевагу в артилерійських снарядах на фронті, однак від зими 2024 року ця перевага скоротилася майже втричі.

Про це перший заступник міністра оборони України генерал-лейтенант Іван Гаврилюк повідомив у ефірі телемарафону.

На сьогодні співвідношення використання артилерійських боєприпасів на фронті становить 1 до 3 на користь ворога.

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"На сьогоднішній день співвідношення використання артилерійських боєприпасів на полі бою скоротилося порівняно із зимою 2024 року. Тоді співвідношення було 1 до 8. На сьогоднішній день воно становить 1 до 3", – сказав Гаврилюк.

Він також пояснив, що Україні складно конкурувати з Росією у виробництві озброєння, військової техніки та боєприпасів, адже країна-агресорка має більший промисловий потенціал. Тому вирішальне для України значення має допомога іноземних партнерів та ефективна робота чиновників.

"Нашими відомствами, урядом і керівництвом України проводиться вагома робота в напрямку створення спільних підприємств для того, щоб ми мали за допомогою наших партнерів спроможність виробляти всю номенклатуру озброєння і військової техніки, яка нам необхідна", – розповів заступник міністра.

До слова, за даними британської розвідки, внаслідок ударів по складах з боєприпасами 21 вересня армія РФ втратила десятки тисяч тонн боєприпасів. Це найбільші втрати снарядів від початку повномасштабної війни.

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