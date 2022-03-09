У Міноборони Росії вперше офіційно визнали, що проти України воюють їхні солдати строкової служби

У Міноборони Росії вперше офіційно визнали, що проти України воюють їхні солдати строкової служби

Тепер Міноборони РФ визнає, що строковики навіть потрапили в полон ЗСУ

У Міністерстві оборони Росії вперше офіційно визнали, що в бойових діях на території України беруть, зокрема, солдати строкової служби.

Про це під час брифінгу повідомив представник Міноборони РФ Ігор Конашенков.

"На жаль, виявилося кілька фактів присутності військовослужбовців строкової служби в частинах російських збройних сил, які беруть участь у проведенні "військової операції" на території України", - сказав він.

У Кремлі маніпулюють фактами. Там заявляють, що "практично всі такі військовослужбовці вже виведені на територію Росії" і що на один із підрозділів Росії, що виконують завдання тилового забезпечення, скоїли напад "диверсійні групи", які начебто діють за Україну.

"Ряд військовослужбовців, у тому числі термінової служби, були захоплені", - заявив Конашенков. Тим часом, як відомо, дедалі більше російських солдат самі здаються у полон.

Варто зазначити, від самого початку війни у Міноборони заперечували цей факт, а Путін підкреслював, що строковиків в Україні немає.

ТСН.ua

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