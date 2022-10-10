У Росії все більше сумніваються у перемозі та критикують Путіна - ISW

У Росії почали критикувати Путіна за провали у війні проти України.

Вибух на Кримському мосту у поєднанні з військовими провалами РФ і частковою мобілізацією викликають пряму критику президента Росії Володимира Путіна і Кремля з боку російської провоєнної націоналістичної спільноти.

Про це йдеться в аналітичному звіті американского Інституту вивчення війни (ISW).

"Заявлені Путіним цілі вторгнення, яке він розпочав 24 лютого, глибоко резонували з націоналістичною спільнотою, яка твердо підтримує ідеологію історичної та культурної переваги Росії та права контролю над територіями колишнього Радянського Союзу та Російської імперії", — йдеться у звіті.

Ця критика свідчить про зростання сумнівів щодо здатності Путіна досягти обіцяної ним мети так званої “денацифікації” України і може підірвати привабливість Путіна серед оточення.

Деякі блогери, які представляють цю спільноту, критикували нездатність Путіна та Кремля відверто розглядати важливі події, зазначили аналітики.

А деякі заявили, що Путін повинен помститися за вибух на Кримському мосту через Керченську протоку, щоб його мовчання не сприймали як “слабкість”.

Недавні військові невдачі змусили деяких військових блогерів занепокоїтися прихильністю Путіна до цієї ідеології, відзначили аналітики.

Ескалація, звичайна чи ядерна, не може вирішити проблеми Путіна, зазначили аналітики.

Раніше Західні ЗМІ повідомили про розбіжності всередині Кремля - і це неабияк підриває видимість стабільності режиму російського президента-диктатора Володимира Путіна.

Крім того, на тлі критики мобілізації, яку Путін оголосив 21 вересня, диктатор готує підґрунтя для звільнення міністра оборони Сергія Шойгу. Мовляв, саме на нього "фюрер" перекладе провину за поразку у війні. Наразі очільник Кремля шукає підтримку серед силовиків, аби хоч якось зміцнити свої позиції.

Політолог Андрій Піонтковський розповів, що найближчий соратник Путіна Юрій Ковальчук розробив план усунення російського лідера від влади. Мовляв, Ковальчук "зрозумів, що війну програно", і запропонував Путіну піти, бо це зможе пом'якшити умови майбутньої капітуляції РФ.

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