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"У Росії все ще залишається чимало невирішених проблем, які проявилися у перші тижні війни" - британська розвідка

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"У Росії все ще залишається чимало невирішених проблем, які проявилися у перші тижні війни" - британська розвідка

Getty Images

Росія і далі намагається боротися з проблемами, які завадили успіху її сил на першому етапі.

За даними розвідки Великої Британії, у військ РФ все ще залишається чимало невирішених проблем, які проявилися у перші тижні війни і завадили успіхам РФ. 

Про це британське відомство повідомляє у Twitter.

Росія все ще сподівається виправити проблеми, які завадили на першому етапі війни - концентруючи війська, скорочуючи логістичні маршрути і спрощуючи систему командування.

"У Росії все ще залишаються значні проблеми. Їм довелося з’єднати і знову задіяти виснажені і розпорошені підрозділи, які брали участь у невдалому наступі на північному сході України. У багатьох цих підрозділах, ймовірно, ослаблений моральний дух. Залишаються недоліки у тактичній координації російських військ - нестача навичок взаємодії на рівні підрозділів та нескоординована підтримка з повітря призводить до того, що РФ не може повною мірою використовувати свої сили, хоча локально покращила ситуацію", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ росіяни переміщують окремі підрозділи до Ізюма і безуспішно намагаються захопити Рубіжне.

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