У РФ вводять кримінальну відповідальність для своїх військових, які не хочуть брати участь у "спецоперації"

У РФ вводять кримінальну відповідальність для своїх військових, які не хочуть брати участь у "спецоперації"

Також російських військових, які воюють і помирають в Україні, залишили без обіцяних додаткових виплат.

У Росії оновили умови контракту для окупантів, додавши до нього кримінальну відповідальність за відмову воювати в Україні.

Про це в коментарі Guildhall із посиланням на джерело в розвідці повідомив голова Центру оборонних реформ Олександр Данилюк.

"Відомо, що в положеннях попередніх контрактів передбачали відповідальність винятково за відмову від участі у війні, що суттєво ускладнювало процес притягнення до відповідальності російських військовослужбовців, які відмовилися брати участь у "спецоперації" на території України. Раніше до більшості військовослужбовців, котрі відмовляються брати участь у бойових діях на території України, застосовували ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу РФ (відмова від виконання наказу)", – наголосив Данилюк.

Нагадаємо, російських військових, які воюють і помирають в Україні, залишили без обіцяних додаткових виплат.

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