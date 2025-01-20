У Росії вже вербують жінок до добровольчих загонів - ISW

Так РФ намагається посилити армію без проведення загальної мобілізації, вважають аналітики.

Росіяни вербують жінок до армії, у такий спосіб збільшуючи чисельність особового складу так званих добровольчих військових загонів.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

"Так звані добровольчі військові загони РФ продовжують збільшувати чисельність особового складу шляхом вербування жінок до Збройних сил Росії", - йдеться у повідомленні.

За даними аналітиків ISW, ексочільник Роскосмосу і так званий сенатор від окупованих територій Запорізької області Дмитро Рогозін повідомив 19 січня, що російський загін БАРС-Сармат (Російський бойовий армійський резерв) набирає фахівців і некваліфікованих чоловіків і жінок з усієї Росії для участі в бойових діях проти Україні.

Зазначається, що ця публікація з'явилася після нещодавніх російських пропагандистських заходів, які висвітлювали набір росіянок до різних бойових підрозділів російської армії.

Нагадаємо, напередодні Міністерство оборони Великої Британії заявило, що 2024 рік приніс для Росії найбільші втрати від початку повномасштабного вторгнення до України.

Згідно з оцінками відомства, Росія втратила вбитими і пораненими 429 тисяч військових минулого року порівняно з 105 960 2022 року та 252 940 – 2023 року.

За даними українського Генштабу, загальні втрати РФ у війні проти України станом на 20 січня 2025 року становлять близко 820 430 осіб.

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