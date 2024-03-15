В Росії йдуть жорсткі бої, армія РФ бомбить Курську область, сподіваючись знищити добровольців – Барановський

Російські військові б'ють по Курській області абсолютно невибірково, так само, як вони роблять на території України.

У Росії 15 березня вже йдуть доволі жорсткі бої, російська армія прийшла до тями після ударів у перші дні.

Про це заявив доброволець легіону "Свобода Росії" Олексій Барановський в ефірі телемарафону.

"Це була дуже несподівана наша поява для них, особливо в Курській області. Проти нас застосовують зараз буквально весь арсенал російської армії – міномети, артилерію, навіть кілька літаків. Причому вони б'ють абсолютно невибірково, як вони роблять на території України, так зараз бомблять Курську область", – розповів він.

Також читайте Це призведе до обвалу фронту: Подоляк прокоментував прорив кордону і воєнні дії в Росії

Зокрема, за словами Барановського, російська армія б'є по житлових районах, сподіваючись влучити по загонах добровольців, але під вогонь нерідко потрапляють мирні мешканці.

"Населений пунт є такий, Глушково, це на північний схід від Тьоткіно – там лікарня переповнена і постраждалими мирними жителями, і строковиками російської армії", – повідомив доброволець легіону "Свобода Росії".

Нагадаємо, в четвер, 14 березня, легіон “Свобода Росії”, який на території Російської Федерації бореться з путінським режимом, закликав до термінової евакуації мешканців прикордонних з Україною населених пунктів через початок активних бойових дій.

Раніше повідомлялося, що російська влада блокує евакуацію цивільних у Бєлгородській області, де триває рейд російських добровольців. Серед місцевих мешканців зростає паніка.

15 березня у Бєлгородській області тривали атаки. В Бєлгороді та Бєлгородському районі від ранку лунали вибухи, налякані місцеві публікували фото й відео з наслідками "прильотів". Місцева влада визнала руйнування і заявила про двох постраждалих.

Читайте також: