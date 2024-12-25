У Росії заговорили про переговори: аналітики дізналися, на яких умовах

Агресор відмовляється від будь-яких компромісів, незважаючи на значне звільнення територій українськими військами.

Росія продовжує наполягати на тому, що переговори з Україною мають базуватися винятково на вимогах, висунутих Москвою під час переговорів у Стамбулі у 2022 році.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

"Спікер Ради Федерації РФ Валентина Матвієнко заявила 24 грудня, що Росія відкрита до компромісів у переговорах з Україною. Водночас вона наголосила, що умови, висунуті під час переговорів у Стамбулі в березні 2022 року, залишаються незмінними", – зазначили аналітики.

Умови, висунуті під час переговорів у Стамбулі, свідчили, що:

Україна буде постійно нейтральною державою, яка не зможе вступити в НАТО;

на українську армію накладаються обмеження, аналогічні тим, які були накладені Версальським договором на Німеччину після Першої світової війни:

чисельність ЗСУ обмежується до 85 тисяч солдатів.

Вимоги Росії в Стамбулі в основному являли собою більш докладні версії вимог, які Путін висував за кілька місяців до початку широкомасштабного вторгнення у 2022 році, включно з "демілітаризацією" і нейтралітетом України.

Аналітики ISW додали, що активізація риторики російських чиновників, свідчить про впевненість Путіна у перемозі над Україною.

"Це залишається незмінним, попри значні поразки, яких російська армія зазнала відтоді", – підсумували у звіті.

Нагадаємо, радник керівника ОПУ Михайло Подоляк наголосив, що Україна обговорюватиме мир лише на справедливих умовах.

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