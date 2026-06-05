У Росії заявили про нові зенітні дрони: проти яких українських БПЛА вони можуть застосовуватись

Дрон / © tsn.ua

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У Росії заявили про розробку нових зенітних безпілотників "Сокол-И" та "Молния-ПВО", призначених для перехоплення повітряних цілей.

За даними аналітиків Defense Express, ці апарати можуть становити загрозу насамперед для українських розвідувальних та ударних дронів.

Як зазначають експерти, "Сокол-И" є дроном-перехоплювачем літакового типу, тоді як "Молния-ПВО" створена на базі вже відомого російського безпілотника "Молния". Обидві системи позиціонуються як дешевша альтернатива традиційним засобам протиповітряної оборони для боротьби з безпілотниками.

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Найбільш вразливими для таких засобів можуть бути українські розвідувальні БПЛА, які працюють поблизу лінії фронту. Зокрема, йдеться про безпілотники типу "Хорнет", а також інші апарати, що виконують завдання зі спостереження, коригування артилерійського вогню та розвідки.

Водночас експерти наголошують, що наразі відсутні підтвердження реальної ефективності нових російських розробок у бойових умовах. Схожі проєкти дронів-перехоплювачів активно розвиваються як в Росії, так і в Україні, оскільки війна дедалі більше переходить у площину протистояння безпілотних систем.

Аналітики також звертають увагу, що поява таких апаратів свідчить про новий етап "дронової гонки", де безпілотники використовуються не лише для ударів і розвідки, а й для знищення інших дронів у повітрі.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що Росія планує довести частку реактивних дронів до 50%

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