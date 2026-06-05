ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
76
Час на прочитання
2 хв

У Росії заявили про нові зенітні дрони: проти яких українських БПЛА вони можуть застосовуватись

Російські пропагандистські ресурси повідомляють про появу нових дронів-перехоплювачів "Сокол-И" та "Молния-ПВО", які можуть використовуватися для боротьби з українськими безпілотниками на фронті.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Коментарі
Дрон

Дрон / © tsn.ua

У Росії заявили про розробку нових зенітних безпілотників "Сокол-И" та "Молния-ПВО", призначених для перехоплення повітряних цілей.

За даними аналітиків Defense Express, ці апарати можуть становити загрозу насамперед для українських розвідувальних та ударних дронів.

Як зазначають експерти, "Сокол-И" є дроном-перехоплювачем літакового типу, тоді як "Молния-ПВО" створена на базі вже відомого російського безпілотника "Молния". Обидві системи позиціонуються як дешевша альтернатива традиційним засобам протиповітряної оборони для боротьби з безпілотниками.

Найбільш вразливими для таких засобів можуть бути українські розвідувальні БПЛА, які працюють поблизу лінії фронту. Зокрема, йдеться про безпілотники типу "Хорнет", а також інші апарати, що виконують завдання зі спостереження, коригування артилерійського вогню та розвідки.

Водночас експерти наголошують, що наразі відсутні підтвердження реальної ефективності нових російських розробок у бойових умовах. Схожі проєкти дронів-перехоплювачів активно розвиваються як в Росії, так і в Україні, оскільки війна дедалі більше переходить у площину протистояння безпілотних систем.

Аналітики також звертають увагу, що поява таких апаратів свідчить про новий етап "дронової гонки", де безпілотники використовуються не лише для ударів і розвідки, а й для знищення інших дронів у повітрі.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що Росія планує довести частку реактивних дронів до 50%

У Збройних силах України триває робота над формуванням четвертого ешелону протиповітряної оборони, який прикриватиме ще дві області.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
76
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie