У Росії анонсували новий обмін тяжкопораненими полоненими

Володимир Мединський / © Associated Press

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У четвер, 12 червня, Росія та Україна обміняються тяжкопораненими військовополоненими.

Про це оголосив у соціальних мережах головний переговірник Росії Володимир Мединський.

«Завтра ми розпочнемо терміновий „санітарний обмін“ тяжкопораненими полоненими», — написав він.

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Таким чином буде реалізовано один з етапів угоди, досягнутої під час переговорів, що нещодавно відбулися у Стамбулі.

Україна наразі не прокоментувала цю заяву.

Раніше в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими повідомили про повернення тіл 1212 полеглих українських воїнів, які загинули, захищаючи нашу державу від російської агресії.

Серед загиблих воїнів — оборонці, які полягли в боях на території Курської області, Харківщини, Луганщини, Донеччини, Запоріжчини та Херсонщини.

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Нагадаємо, обмін тілами загиблих Захисників України відбувся в межах останніх домовленостей між делегаціями України та Росії у Стамбулі. Перед цим, 9 та 10 червня, відбулися два етапи обміну військовополоненими: спочатку повернули молодих полонених віком до 25 років, а наступного дня — тяжкопоранених і хворих військовослужбовців.