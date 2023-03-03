У Росії закінчаться “інструменти війни”: Буданов назвав час вирішальної битви

Економіка РФ не здатна буде забезпечувати ведення агресивної війни в Україні уже через три місяці.

Голова української військової розвідки Кирило Буданов вважає, що у Російської Федерації залишився час до кінця весни, щоб спробувати досягнути бодай якихось своїх воєнних цілей в Україні.

Про це він повідомив в інтерв’ю USA Today.

"Росія витратила величезну кількість людських ресурсів, озброєння та матеріалів. Її економіка та виробництво не в змозі покрити ці втрати. Вона змінила свій військовий ланцюг командування. Якщо російські військові не досягнуть своїх цілей цієї весни, у Росії закінчаться її інструменти війни", - зазначив Буданов.

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Під час інтервʼю Буданов також припустив, що "вирішальна битва між Росією і Україною буде цієї весни і вона стане останньою до закінчення цієї війни". Утім, конкретних свідчень на підтвердження своїх слів голова військової розвідки України не надав.

Заява генерал-майора Кирила Буданова пролунала на тлі невизначеності можливостей РФ продовжувати агресивну війну. До річниці повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого очікувався новий потужний наступ російської армії, однак він фактично не відбувся.

Прогноз Буданова загалом не суперечить думці багатьох незалежних військових аналітиків про те, що Росії наразі не вистачає боєприпасів, військового постачання та достатньої кількості кваліфікованих і вмотивованих солдатів для значного прогресу на сході України, де точаться найзапекліші бої.

Нагадаємо, російський олігарх Олег Дерипаска, який входить до найближчого оточення Кремля, заявив, що у бюджеті Росії може забракнути грошей уже наступного року, якщо країна не отримає інвестицій від “дружніх” країн.

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