У Росії закінчується військова техніка, дістали раритет: що відомо про танк Т-62

У російської армії закінчуються танки, тому там починають діставати застарілі Т-62.

Це один з основних типів зброї, який РФ використовує у війні проти України. Т-62 розробили ще наприкінці 1950 років - головною метою для того, щоб конкурувати з бойовими машинами Великої Британії, які виробляли танки Chieftain, а також США з їх М60.

Про це на своїй сторінці в соцмережі пише військовий експерт та публіцист ChrisO_wiki.

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За його словами, російський танк Т-62 припинили виробляти у 1975 році. Після того його перевели в резерв. Вже у 1983 році в РФ почали модернізувати та випускати бойові машини Т-62М - вони відрізнялися покращеним захистом та мобільністю, новою системою керування вогнем.

“Т-62 активно використовувалися в Афганістані в 1980 роках, і в Чечні в 1990 роках, зазнавши великих втрат – за даними американських джерел, у радянсько-афганській війні було втрачено майже 325 Т-62. Востаннє Росія використовувала Т-62 у бою у 2008 році під час короткої війни в Грузії. За оцінками, Росія відремонтувала близько 60-120 Т-62 для участі у військових навчаннях “Восток” у 2018 році в Сибіру та на далекому сході Росії”, - розповів військовий експерт.

РФ також могла відправити деякі з відремонтованих Т-62 до Сирії, щоб замінити значні втрати сирійської армії. Ще кілька тисяч Т-62 досі використовуються по всьому світу. Повідомляється, що 900 були призначені в Росії як мобілізаційний резерв.

“Малоймовірно, що Т-62, що зберігаються, мають сучасну оптику чи системи керування вогнем. Росія, можливо, знищила непридатні для експлуатації зразки більш сучасних складованих танків, таких як Т-72 або Т-80, щоб модернізувати свої системи на Т-62, які вона відновлює. Росія, звичайно, не робила б цього, якби не втрачала величезну кількість Т-72/80/90”, - додав експерт.

Він також наголосив, що Т-62 за всіма показниками поступається більш сучасним російсько-радянським танкам.

Вони мають меншу гармату (115 мм проти 125 мм), більш тонку броню, відсутність автозарядника, застарілі системи керування вогнем і радіо, немає можливості нічного бою, нижчу швидкість і меншу скорострільність.

Т-62 також представляє значні матеріально-технічні труднощі. Всі Т-72, Т-80 і Т-90 мають спільну спадщину, спільні частини та боєприпаси, а також високий ступінь сумісності. Т-62 має зовсім інший родовід, що походить від Т-55.

“Це означає, що Росії буде набагато складніше підтримувати, ремонтувати та поповнювати постачання Т-62 у польових умовах. Для танків знадобиться власний ланцюжок поставок боєприпасів і деталей, повністю відокремлений від Т-72/80/90. З напруженою логістикою це буде складним завданням. У насиченому протитанковими ракетами середовищі України, де сучасні Т-90 виявилися вразливими, Т-62, ймовірно, стануть смертельними пастками для їхніх екіпажів. Навряд чи вони витримають навіть старі протитанкові ракети і мають жахливо відкритий склад боєприпасів у корпусі”, - пояснив військовий експерт.

Він також додав, що Росія може використовувати Т-72 для оснащення резервних батальйонних тактичних груп, в тилових зонах для посилення блокпостів і придушення опору – можливо, також для страхування від українських проривів.

Нагадаємо, що Україна зберігає ефективність на Донбасі, хоча Росія посилила інтенсивність своїх операцій.

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