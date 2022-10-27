У Росії закінчуються артилерійські снаряди: Арестович знову потішив оптимістичним прогнозом

На думку Арестовича, обсяги виробництва снарядів в РФ не зможуть покрити запит армії окупантів.

На фронті ситуація складається не на користь окупантів, адже у Росії закінчуються артилерійські снаряди.

Про це заявив радник Офісу президента Олексій Арестович у розмові з російським журналістом та правозахисником Марком Фейгіним.

"Артилерійські снаряди закінчуються. Викинули 700 тис. снарядів на нас. 100 тисяч взяли у Білорусі. Вони достріляють і снарядів не буде. Виробництва немає, а те, що є – має незадовільні темпи", – каже радник ОП.

За його словами, основою військової міцності російського угрупування є артилерія.

"Нема артилерії – вони взагалі нічого не зможуть зробити, навіть утримати території. І вони про це знають. 60% російських снарядів, якими стріляють, ними заборонено стріляти по нормах мирного часу. Як вони летять і куди влучають, це вже інше питання", – підсумував Арестович.

Зазначимо, що радник ОП Арестович вже не вперше говорить, що у росіян закінуються снаряди. У червні він розповідав, що росіяни вивозять з Білорусі боєприпаси, тому що у РФ вони закінчуються.

Інший відомий експерт – Олег Жданов – про те, що у росіян закінчуються снаряди на Херсонщині, говорив ще у липні.

До речі, у Пентагоні взагалі у березні заявляли, що у Росії закінчуються боєприпаси, бо більшість ракет не влучають в ціль.

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