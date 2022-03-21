У Росії закінчуються боєприпаси, бо більшість ракет не влучають в ціль - Пентагон

Росія випускає ракети, які не влучають в ціль або не вибухають при контакті.

У російських окупантів починають виникати "проблеми з інвентаризацією високоточних ракет". Через те, що більшість путінських ракет не потрапляють в ціль або не вибухають взагалі, у Росії починають закінчуватися боєприпаси.

Про це 21 березня заявив високопосадовий представник оборони США, пише CNN.

За його словами, проблема з дефіцитом боєприпасів у Росії виникла через те, що країна почала все частіше кидати так звані "тупі бомби", які не влучають в ціль або не вибухають при контакті через відсутні технології фокусування на певній цілі.

Нагадаємо, командування Повітряних сил Збройних сил України заявило, що Росія знизила інтенсивність повітряних нальотів.

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