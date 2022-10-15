У Росії закінчуються критично важливі деталі для її військово-промислового комплексу — міністр фінансів США

Російські чиновники стурбовані тим, що їм не вистачає іноземних компонентів через численні санкції.

У Росії закінчується критично важлива мікроелектроніка через введені Заходом санкції.

Про це розповів заступник міністра фінансів США Воллі Адеемо.

"У Росії закінчується мікроелектроніка, яка є критично важливою для її військово-промислового комплексу, і російські чиновники стурбовані тим, що їм не вистачає іноземних компонентів", — повідомив Адеемо.

За його словами, Росія також не може отримати доступ до передових технологій і західних фінансових систем, що гальмує здатність російської оборонної промисловості виробляти зброю, а також замінювати ту, яка була знищена під час війни.

Крім того, двом найбільшим вітчизняним виробникам мікроелектроніки в Росії довелося тимчасово зупинити виробництво через брак критично важливих іноземних технологій.

Також Адеемо підкреслив, що США готові запровадити санкції проти країн, які постачають Росії боєприпаси або підтримують російський оборонно-промисловий комплекс.

Дефіцит боєприпасів у РФ

Українська розвідка відстежує ситуацію із залишками високоточних ракет РФ. Міністр оборони Олексій Резніков розповів, що РФ витратила вже дві третини свого ракетного арсеналу.

Наразі Росія має ще понад 600 ракет різних типів, зокрема:

124 ракети для "Іскандерів";

272 "Калібри";

213 крилатих ракет типу Х-101 та Х-555.

Своєю чергою, секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що на озброєнні РФ залишилося 25-28% високоточних ракет від тієї кількості, що була станом на день повномасштабного вторгнення її військ до України 24 лютого.

Натомість військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко розповів, що у Росії ще є кілька тисяч ракет, але через дефіцит, який посилюється, окупанти змушені змінювати тактику їхнього застосування.

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