У Росії залишається короткострокова мета - сухопутний коридор з Кримом – Веніславський

У Запорізькій та Херсонській областях окупант мінімізував вогневе ураження ЗСУ та намагається максимальних зусиль докласти для спорудження фортифікаційних споруд, які ускладнять контрнаступ та звільнення окупованих територій.

Росія не відмовилась від наміру забезпечити сухопутний коридор до Криму, відрізавши південно-східні регіони України.

Про це заявив народний депутат, член Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський під час брифінгу.

"Ворог намагається оточити угрупування наших сил у районі Сєвєродонецька та Лисичанська. Інший напрям удару ворога – оточити район Бахмута, Соледара. Наші військові всіляко цьому протидіють. Також напружена ситуація на Харківщині, де ворог підвозить резерви через окуповані міста. Також поновився наступ в районі міста Слов’янськ. Тобто Росія не відмовилась від наміру забезпечити сухопутний коридор до Криму, відрізавши південно-східні регіони України", - зазначив народний депутат.

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Також Веніславський розповів, що, за даними розвідки, в Запорізькій та Херсонській областях окупант мінімізував вогневе ураження наших Збройних сил та намагається максимальних зусиль докласти для спорудження фортифікаційних споруд, які зроблять складнішим контрнаступ та звільнення наших територій.

"В рамках міжнародних поставок нам потрібно ще більше далекобійної артилерії, яка здатна вражати опорні пункти ворога на великій відстані, від 40 до 300 кілометрів. Наразі ведуться такі переговори", - наголосив член Комітету ВРУ з питань нацбезпеки, оборони та розвідки.

Нагадаємо, стало відомо, що Україна робитиме з Кримським мостом.

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