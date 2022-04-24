У Росії залишається приблизно 30% високоточних ракет - розслідувач Христо Грозєв

Христо Грозєв із групи Bellingcat повідомив, що у російській армії залишається все менше високоточних ракет, якими вона знищує українські міста.

За його словами, незважаючи на те, що РФ сама виготовляє це озброєння, їй необхідно щонайменше місяць для того, щоб зробити нові ракети.

Про це болгарський журналіст-розслідувач розповів в спільному телемарафоні у неділю, 24 квітня.

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"Вони (російські заводи - ред.) можуть виготовляти нові високоточні ракети, але цикл їхнього виготовлення - це орієнтовно місяць. Деякі фахівці вважають, що потрібно більше ніж місяць. Я вважаю, оптимістична для Росії відповідь - це місяць. Наразі у них залишилося 30% ракетного арсеналу", - сказав журналіст.

Він також додав, що у Російській Федерації залишилося лише 30-40 людей, які можуть керувати високоточними ракетами.

Як повідомив раніше президент України Володимир Зеленський, РФ випустила по Україні більшу частину свого ракетного арсеналу.

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