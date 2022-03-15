У Росії залишились ресурсів на 10 днів війни — екскомандувач військ США в Європі

У Росії залишились ресурсів на 10 днів війни — екскомандувач військ США в Європі

Російські сили досягнуть кульмінації протягом наступних 10 днів.

Колишній командувач армії США в Європі генерал Бен Годжес вважає, що у Росії залишилось ресурсів ще на 10 днів для наступальних бойових дій в Україні.

Про це він написав у Twitter.

"Російські сили досягнуть кульмінації протягом наступних 10 днів, якщо ми будемо продовжувати тиск на них. У них проблеми з людськими ресурсами, нестачею боєприпасів. Потрібно прискорити і розширити підтримку України для знищення російської артилерії, ракет і крилатих ракет", — написав Годжес.

Нагадаємо, Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що станом на 15 березня загальні бойові втрати серед особового складу окупантів перевищили 13,5 тисячі осіб.

24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Війна триває вже 20-й день. Окупанти продовжують руйнувати Харків, Чернігів, Маріуполь, Волноваху, Житомир, Охтирку, Суми, Сєвєродонецьк, Дніпро, інші міста та села крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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