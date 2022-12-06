У Росії залишилося ракет на декілька масштабних атак: Буданов розповів, як діятимуть окупанти потім

У росіян залишилося ракети лише для декількох масштабних атак, після чого "вони вийдуть в повний нуль".

Про це заявив керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

"Запаси високоточного озброєння РФ вже підходять до завершення. Вони вже давно вийшли в критичний стан. Проте, як ми бачимо, вони вирішили йти до кінця, тобто до нуля. Що в принципі дуже погано для самої Російської Федерації", –зазначив Буданов.

За інформацією очільника ГУР, виробництво нових ракет у Росії є, але воно мізерне і обмежене у порівнянні з тією величезною кількістю ракет, яка їм неохідна. Виробляється лише кілька типів ракетного озброєння.

"Реально в них залишилося ще на кілька масштабних атак і вони вийдуть в повний нуль. Чи готові вони вийти в повний нуль – ми бачимо, вони впевнено до цього вони йдуть. Виробництво нових досить обмежене і виробляється тільки кілька типів високоточного ракетного озброєння", – каже керівник Головного управління розвідки.

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