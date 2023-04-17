У Росії запас ракет близький до критично малого, але в ЗСУ закликали не розслаблятися: є загроза

Гуменюк пояснила, що ворог залишає за собою ракетні удари як один з пріоритетних способів надавати собі штучну перевагу.

У росіян запас високоточних ракет близький до критично малого, тому ворог намагається їх економити. Водночас наразі ракетна небезпека для України є високою.

Про це керівник пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк розповіла у ефірі телемарафону "Єдині новини".

Вона зазначила, що не можна виключати застосування ворогом ракет "Калібр", розташованих на ракетоносіях, які противник вивів 17 квітня у Чорне море. Водночас росіяни намагаються економити такі ракети через суттєве зменшення запасів.

"Це все ж таки зброя високоточна, яку вони воліють застосувати по конкретних цілях, конкретних об’єктах, щоб мати відповідний результат. Хоча ми знаємо випадки, коли вони випускали абсолютно по мирному населеному пункту – по Одещині – сім "Калібрів", які прилетіли у школу, зруйнували будинок культури і так далі", – нагадала Гуменюк.

Водночас вона констатувала, що на той час окупанти "ще мали таку можливість "розкошувати".

"А зараз уже в них все ж таки запас ракет близький до критично малого. Тому, скоріше за все, будуть економити, але не виключено, що будуть таки й застосовувати", – попередила речниця ОК "Південь".

Вона також повідомила, що в Чорному морі вирує шторм, тому росіяни заводять свої кораблі до пунктів базування. Проте Гуменюк закликала "не розслаблятися", адже під час шторму на чергуванні у морі противник залишив підводні ракетоносії.

Представниця Сил оборони відзначила роботу санкцій проти РФ, однак наголосила на необхідності їхнього подальшого посилення, щоб зупинити військове виробництво ворога, зокрема що стосується ракет.

"Ракетні атаки ворог залишає за собою як один з пріоритетних способів надавати собі перевагу штучну, коли немає успіхів на полі бою", – пояснила Гуменюк.

Нагадаємо, військовий експерт Роман Світан звернув увагу, що росіяни влаштували останній масований ракетний удар по Україні 9 березня. Відтоді ворогу вдалося накопичити щонайменше 50 ракет, тож експерт попереджав про загрозу масованої атаки на Великодні свята.

Водночас військовий експерт Олександр Коваленко попередив, що на фронті може виникнути серйозна проблема через російські керовані бомби. Тож, за його словами Україна терміново потрібні системи ППО з дальністю дії на понад 100 км.

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