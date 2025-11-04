- Дата публікації
У Росії запровадили мобілізацію на весь рік: Путін підписав новий закон
Путін підписав закон про цілорічний призов до армії РФ. Мобілізація триватиме з 1 січня до 31 грудня — без перерв.
Президент Росії Володимир Путін підписав закон, який встановлює цілорічний призов до армії — з 1 січня по 31 грудня.
Про це повідомляють російські ЗМІ.
Раніше в Росії діяли два основні періоди призову — весняний та осінній, однак тепер мобілізаційна кампанія фактично триватиме безперервно весь рік.
Під час публічного виступу Путін заявив, що “РФ, як і в 1612 році, захищає свій суверенітет”, а також наголосив, що “росіяни вміють змикати ряди перед обличчям загроз”.
Нагадаємо, раніше у Росії офіційно дозволила залучати резервістів до бойових дій за межами своєї території. Це фактично нова мобілізація, яка потенційно охоплює до 2 млн осіб.