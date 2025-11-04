ТСН у соціальних мережах

Війна
1683
1 хв

У Росії запровадили мобілізацію на весь рік: Путін підписав новий закон

Путін підписав закон про цілорічний призов до армії РФ. Мобілізація триватиме з 1 січня до 31 грудня — без перерв.

Кирило Шостак
Володимир Путін

Володимир Путін / © Associated Press

Президент Росії Володимир Путін підписав закон, який встановлює цілорічний призов до армії — з 1 січня по 31 грудня.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

Раніше в Росії діяли два основні періоди призову — весняний та осінній, однак тепер мобілізаційна кампанія фактично триватиме безперервно весь рік.

Під час публічного виступу Путін заявив, що “РФ, як і в 1612 році, захищає свій суверенітет”, а також наголосив, що “росіяни вміють змикати ряди перед обличчям загроз”.

Нагадаємо, раніше у Росії офіційно дозволила залучати резервістів до бойових дій за межами своєї території. Це фактично нова мобілізація, яка потенційно охоплює до 2 млн осіб.

1683
