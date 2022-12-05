У Росії запроваджують тотальний контроль за військовозобов’язаними - ГУР 

У Росії створюють єдину електронну базу даних військовозобов'язаних. Для цього оцифровують дані військового обліку та всі архіви військкоматів.

Про це повідомила пресслужба Головного управління розвідки Міноборони України.

Головна мета проєкту — створити автоматизовану систему для контролю та обліку військовозобов'язаних осіб. Після початку роботи система забезпечить можливість тотального контролю за військовозобов'язаними, навіть з тими, хто не мешкає за місцем прописки. Крім того, повістки розсилатимуть через SMS, електронні листи, соціальні мережі. Усі мають з'явитися до військкоматів у зазначені терміни.

"Військовозобов'язані повністю втратять доступ до можливості залишити територію РФ без дозволу. Також їм обмежать використання державних послуг та сервісів. За потреби особам блокуватимуть банківські рахунки, доступ до платіжних систем або навіть пенсійного накопичення. Роботодавців планують повідомляти, що їхні працівники ухиляються від мобілізації", - зазначили у розвідці.

Як зазначають розвідники, система має запрацювати на початок лютого 2023 року.

Мобілізація в Росії

За даними Генерального штабу ЗСУ, російські окупанти у перших місяцях 2023 року планують провести нову мобілізацію, щоб поповнити поточні втрати на фронті.

Військовий експерт Михайло Самусь вважає, що друга хвиля мобілізації може бути більшою за першу, коли до армії РФ, за офіційними даними, призвали 300 тисяч осіб. Проте від "мобіків" окупантам сьогодні проблем більше, ніж користі.

За оцінками військового експерта Олега Жданова, там можуть мобілізувати до 2 млн осіб і навіть запровадити воєнний стан. Експерт вважає, що це було б проблемою для українських захисників, проте некритичною.

Події на фронті, наступ з боку Білорусі та мобілізація в Росії | Олександр Мусієнко

Читайте також: