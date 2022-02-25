У Росії затримали понад 1500 тисячі людей, які вийшли на антивоєнні протести

У Росії затримали понад 1500 тисячі людей, які вийшли на антивоєнні протести

Стихійні протести тривали по всій країні - у десятках міст.

Жорстоко придушували і пакували до автозаків. В Росії на антивоєнних акціях затримали понад півтори тисячі людей.

Про це йдеться в ТСН.Марафоні.

Стихійні протести тривали по всій країні - у десятках міст. Найбільші у Москві та Санкт-Петербурзі. Люди сотнями виходили на вулиці із закликами - ні війні та Путін, виведи війська.

Серед активістів були ветерани, які пережили блокаду Ленінграду під час Другої світової. Майже одразу на місці з’являлися ОМОНівці, хапали людей з натовпу і пакували до автозаків.

Одна з жінок у відповідь ризикнула кинути запальну суміш.

Нині слідчий комітет Росії погрожує кримінальною відповідальністю учасникам протестів, пояснюючи заборону протестів коронавірусними обмеженнями.