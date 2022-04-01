У Росії затримали вчительку, яка на уроці розповіла дітям правду про війну в Україні: "В нас тоталітарний режим"

У Росії затримали вчительку, яка на уроці розповіла дітям правду про війну в Україні: "В нас тоталітарний режим"

Жінці загрожує великий штраф та позбавлення волі до 10 років.

У російському місті Пемза затримали 55-річну вчительку англійської мови Ірину Ген, яка на уроці розповіла дітям правду про війну в Україні.

Одна з учениць сказала вчительці, що Росію не допустили на змагання Європи і що тепер дівчинка не зможе поїхати на змагання з карате у Чехії,яке мало відбутися учервні:

"Я вважаю, що це правильно. Поки Росія не почне поводитися цивілізованим способом, це триватиме вічно. Стали бомбити Західну Україну. Взагалі незрозуміло, до чого тут Західна Україна. До Києва хотіли дійти, повалити Зеленського, уряд. Це взагалі суверенна держава, там суверенний уряд", - зазначила вчителька.

Також вона порадила дітям вмикати критичне мислення і порівнювати інформацію з різних джерел, а не лише з росЗМІ:

"Ви взагалі нічого не знаєте. Я дивлюся сто, двісті незалежних джерел, а ви жодного джерела не подивилися. В нас тоталітарний режим. Будь-яке інакодумство вважається злочином. Ми всі поїдемо на 15 років. І я зокрема зараз від'їду на 15 років. Ми країна-вигнанець, ми Північна Корея. Нас нікуди тепер не приймають. Тому що от. Світова спільнота здивована, як цивілізованому світу так можна поводитися", - каже у відео, яке потрапило до Мережі, вчителька.

Жінку затримали, на неї завели статтю "за розповсюдження фейків". Тепер їй загрожує великий штраф та позбавлення волі до 10 років.

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