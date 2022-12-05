У Росії підтвердили атаку безпілотників на два військові аеродроми: пошкоджено літаки, загинули солдати

У Міноборони РФ повідомили про наслідки авіаударів по військових аеродромах Дягілєво та Енгельс на території Росії.

Внаслідок вибухів вранці 5 грудня на двох військових аеродромах у Російській Федерації, з яких держава-агресор завдає ударів по території України стратегічними бомбардувальниками, було пошкоджено два літаки. Декілька російських військових отримали поранення, четверо з них – смертельні.

Про це повідомляють російські пропагандисти з посиланням на Міністерство оборони РФ.

За інформацію росіян, атака на аеродроми "Енгельс" у Саратовській області та "Дягілєво" в Рязанській області була здійснена "реактивними безпілотниками радянського виробництва".

Також читайте Відключення світла: де не буде електрики через масовані ракетні удари 5 грудня

Обидва військові об'єкти, на яких базуються літаки стратегічної авіації, розташовані майже на 500 км в глибині території Росії - приблизно на такій же віддалі від українського кордону розташована російська столиця Москва.

"Троє військовослужбовців ЗС РФ, які перебували на аеродромі ВКС РФ, отримали смертельні поранення, ще четверо поранені", - йдеться у повідомленні російського військового відомства.

У Міноборони РФ назвали ці авіаудари спробою України "зірвати роботу російської дальньої авіації".

Росіяни запевняють, що пошкодження двох літаків були незначними, у них нібито лише пошкоджено обшивку. Відео наслідків атаки, яке б підтвердило цю заяву, зі зрозумілих причин пропагандисти не публікують.

На російському аеродромі сталася "бавовна"

Нагадаємо, вранці 5 грудня стало відомо про вибухи на аеродромах біля Рязані та в Саратовській області. В останньому випадку внаслідок падіння невстановленого безпілотника було пошкоджено два ракетоносці Ту-95.

Читайте також: