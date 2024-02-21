У Росії заявили про "зачищення плацдарму на лівому березі Дніпра": що кажуть аналітики США

Американські аналітики спростовують заяви Росії, що окупанти нібито повністю захопили Кринки, що на лівому березі Дніпра.

Про це йдеться у свіжому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Також читайте ЗСУ знищили ще один ворожий бомбардувальник Су-34

Зазначається, що поблизу Кринок на східному (лівому) березі Херсонської області 20 лютого тривали позиційні бої тривали.

На геолокаційних кадрах, опублікованих 19 лютого, видно, як українські сили завдають удару HIMARS по російській мобільній пусковій установці безпілотника "Зала" поблизу Старої Маячки.

Відповідно до супутникових фото, відомо, що під Кринками діє 81-ша добровольча бригада спецназу РФ.

"Кремль, ймовірно, передчасно заявив про захоплення Росією Кринок, щоб підсилити бажаний інформаційний ефект перед президентськими виборами в березні 2024 року, хоча Кремль, ймовірно, сподівається, що російські військові можуть не виправдатися", - пояснили в ISW.

Кринки Херсонської області на мапі. ФОТО: DeepState

Нагадаємо, в ОК "Південь" повідомили, як партизани допомагають ЗСУ на Лівобережжі Херсонщини.

Читайте провідні новини дня: