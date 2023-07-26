Категорія
Війна
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У Росії заявили про "захоплення" нових сіл на Луганщині: у ЗСУ прокоментували

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публікації
Перегляди
406
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У Росії заявили про "захоплення" нових сіл на Луганщині: у ЗСУ прокоментували

У ЗСУ відповіли, чи дійсно втратили три села на Луганщині / Фото: Associated Press

У ЗСУ наголосили, що на Луганському напрямку тактична лінія не змінилася.

У ЗСУ не підтверджують інформацію Міноборони РФ про "захоплення" трьох нових сіл Луганської області. Йдеться про такі наслені пункти, як Надія, Сергіївка та Новоєгорівка.

Про це повідомив у коментарі CNN речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий.

"Ми цього не підтверджуємо. Тактична лінія там не змінилася", – сказав він.

Нагадаємо, у вівторок, 25 липня, у Міноборони Росії заявили про "захоплення" нвоих сіл на Луганському напрямку. Нібито російські окупанти просунулися у Луганській області до 4 кілометрів по фронту і до 2 кілометрів углиб українських військ.

Вранці 26 липня аналітики DeepStatе оновили мапу, на які начебто російська армія просунулась біля Кармазинівки та "захопила" села Надія, Сергіївка та Новоєгорівка.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Вибухові "привіти" від ЗСУ! На Донецькому напрямку фронту гаряче.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
406
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація