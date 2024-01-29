У Росії заявили про "захоплення" ще одного села у Харківській області: у ЗСУ прокоментували

У ЗСУ наголосили, що командири ухвалюють тактичні рішення для збереження життя особового складу.
У ЗСУ спростовують окупацію Табаївки Харківської області, що на Куп'янському напрямку.
Про це сказав начальник служби зв'язків із громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо в етері Еспресо.
"Те, що противник зараз у своїх пабліках вихваляється Табаївкою, не відповідає дійсності. Там відбуваються бойові дії, відповідно, ніякої Табаївки ворог не захопив. Тому ось такі мінімальні просування на цій території – все, на що спромоглися загарбники. А з нашої сторони основне – зберегти життя військовослужбовців", - зауважив він.
Фітьо наголосив, "якщо є можливість стати на кращі рубежі, щоб зайняти оборону і потім перейти до наступальних дій, покращити тактичне становище, це буде зроблено. Командири приймають правильні, обґрунтовані тактичні рішення для збереження життя свого особового складу".
Нагадаємо, 28 січня аналітики Deepstate повідомили, що окупанти наступають на Куп'янському напрямку та взяли Табаївку Харківської області.
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