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У Росії заявили, що переговори з Україною відбудуться 14 березня

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У Росії заявили, що переговори з Україною відбудуться 14 березня

Associated Press

Речник Путіна заявив, що перемовин поки не було.

Речник президента країни-агресорки Дмитро Пєсков заявив, що переговори України і РФ у режимі відеоконференції відбудуться у понеділок, 14 березня. 

Про це повідомляють російське пропагандистське ЗМІ "ТАСС" з посиланням на Пєскова. 

Речник Путіна заявив, що перемовин поки не було. Натомість вони повинні розпочатись 14 березня у режимі відеоконференції. 

"Російсько-українські переговори відбудуться 14 березня у форматі відеозв'язку", - заявив Пєсков. 

Нагадаємо, радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк зазначив, що риторика Росії, яка цинічно напала на Україну і варварськи знищує інфраструктуру та вбиває мирних людей, на переговорах з українською стороною за останні дні сильно змінилася.

За даними, очільника МЗС Туреччини, президент країни-агресорки Володимир Путін не проти зустрітись з українським лідером Володимиром Зеленським. 

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