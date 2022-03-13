У Росії заявили, що переговори з Україною відбудуться 14 березня

У Росії заявили, що переговори з Україною відбудуться 14 березня

Речник Путіна заявив, що перемовин поки не було.

Речник президента країни-агресорки Дмитро Пєсков заявив, що переговори України і РФ у режимі відеоконференції відбудуться у понеділок, 14 березня.

Про це повідомляють російське пропагандистське ЗМІ "ТАСС" з посиланням на Пєскова.

Речник Путіна заявив, що перемовин поки не було. Натомість вони повинні розпочатись 14 березня у режимі відеоконференції.

"Російсько-українські переговори відбудуться 14 березня у форматі відеозв'язку", - заявив Пєсков.

Нагадаємо, радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк зазначив, що риторика Росії, яка цинічно напала на Україну і варварськи знищує інфраструктуру та вбиває мирних людей, на переговорах з українською стороною за останні дні сильно змінилася.

За даними, очільника МЗС Туреччини, президент країни-агресорки Володимир Путін не проти зустрітись з українським лідером Володимиром Зеленським.