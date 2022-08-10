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У Росії заявили, що "спецоперація" пройшла точку неповернення, але вони готові домовлятись з Україною

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У Росії заявили, що "спецоперація" пройшла точку неповернення, але вони готові домовлятись з Україною

Фото: Associated Press

У Росії заявили, що війна проти України, яку вони називають "спецоперацією" пройшла точку неповернення.

Проте держава-терористка готова домовлятись з Україною, але "на своїх умовах". 

Про це сказав голова комітету Держдуми РФ з міжнародних справ Леонід Слуцький, пише російське видання "Медуза". 

Слуцький заявив, що "спецоперація" триватиме, але РФ готова відновити мирні переговори з Україною. 

"Але в сьогоднішній ситуації позиція російської сторони буде набагато жорсткішою, ніж була", - заявив депутат держави-агресорки. 

Нагадаємо, у Зеленського розповіли про вимоги Росії до України.

Також Подоляк заявив, що Україна не повернеться до Стамбульського комюніке

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
2056
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