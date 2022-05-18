У Росії заявили, що воюють проти України лазерною зброєю "Задіра"

У Росії заявили, що воюють проти України лазерною зброєю "Задіра"

Віцепрем'єр-міністр Росії Юрій Борисов заявив, що держава використовує в Україні комплекси лазерної зброї "Задіра", здатні вражати цілі на відстані у 5 км.

При цьому Борисов не уточнив, на яких саме ділянках війни окупанти використовують таку зброю, та не поділився її успіхами.

Про це пишуть російські засоби масової пропаганди.

"Вони вже починають надходити до військ. Так, перші зразки вже використовуються (у війні проти України – ред.)", – сказав російський віцепрем’єр.

Він зазначив, що йдеться про лазерну зброю, яка нібито здатна "фізично вражати цілі, заощаджуючи дорогі ракети".

Нагадаємо, тим часом російська армія почала переходити до оборони по всій ділянці від Херсона до Харкова, розповів 17 травня радник голови Офісу президента України Олексій Аретсович.

А віцепрезидент Єврокомісії Жозеп Боррель заявив, що Росія може побити світовий рекорд втрат армії, яка вторглася на територію іншої країни.

У Кремлі паніка і переполох: НАТО йде на схід

Читайте також: