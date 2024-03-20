У Росії заявляють про захоплення нового села біля Авдіївки: аналітики США прокоментували (мапа)

Геолокаційні кадри показують що російські війська просунулися до північно-західного краю Первомайської дамби.
У вівторок, 19 березня, росіяни заявили про захоплення Орлівки на Авдіївському напрямку, однак американські аналітики не можуть цього підтвердити.
Про це інформує Інститут вивчення війни (ISW).
"19 березня Міноборони Росії заявило, що підрозділи Центрального угруповання військ захопили Орлівку на північний захід від Авдіївки. Кілька мілблогерів посилили цю заяву, а один відомий, пов’язаний з Кремлем мілблогер, стверджував, що російські війська повністю захопили й почали "очищати" Орлівку 17 березня, але зіткнулися з проблемами повної консолідації контролю над населеним пунктом через українські контратаки", - йдеться у звіті.
Також росіяни заявили, що їхні війська посилюють обстріли Бердичева (на північ від Орлівки та на північний захід від Авдіївки) та Тоненького (на південь від Орлівки та на захід від Авдіївки), а російська авіація нібито завдає постійних ударів бомбами по українських позиціях у цих двох населених пунктах.
Геолокаційні кадри, опубліковані 19 березня, показують, що російські війська нещодавно просунулися до північно-західного краю Первомайської дамби в Первомайському, на південний захід від Авдіївки. Окрім того, аналітики із посиланням на російські та українські джерела, зазначають, що бої тривали на південний захід від Авдіївки біля Первомайського та Невельського.
Нагадаємо, 18 березня аналітики DeepState повідомляли, що окупанти просуваються вперед на двох напрямках фронту.
Читайте також:
- Розгортання військ НАТО в Україні: хто зробить перший крок — США чи Євросоюз
- Макрон про відправлення військ до України: "Ми повинні бути готові захищати Республіку"
- "Може стати приводом для ескалації": прем'єрка Італії виступила проти відправлення військ до України