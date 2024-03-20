У Росії заявляють про захоплення нового села біля Авдіївки: аналітики США прокоментували (мапа)

У вівторок, 19 березня, росіяни заявили про захоплення Орлівки на Авдіївському напрямку, однак американські аналітики не можуть цього підтвердити.

Про це інформує Інститут вивчення війни (ISW).

Також читайте Путін може оголосити в РФ масштабну мобілізацію: експерт назвав умову

" 19 березня Міноборони Росії заявило, що підрозділи Центрального угруповання військ захопили Орлівку на північний захід від Авдіївки. Кілька мілблогерів посилили цю заяву, а один відомий, пов’язаний з Кремлем мілблогер, стверджував, що російські війська повністю захопили й почали "очищати" Орлівку 17 березня, але зіткнулися з проблемами повної консолідації контролю над населеним пунктом через українські контратаки", - йдеться у звіті.

Також росіяни заявили, що їхні війська посилюють обстріли Бердичева (на північ від Орлівки та на північний захід від Авдіївки) та Тоненького (на південь від Орлівки та на захід від Авдіївки), а російська авіація нібито завдає постійних ударів бомбами по українських позиціях у цих двох населених пунктах.

Геолокаційні кадри, опубліковані 19 березня, показують, що російські війська нещодавно просунулися до північно-західного краю Первомайської дамби в Первомайському, на південний захід від Авдіївки. Окрім того, аналітики із посиланням на р осійські та українські джерела, зазначають, що бої тривали на південний захід від Авдіївки біля Первомайського та Невельського.

Мапа бойових дій на Авдіївському напрямку. ФОТО: ISW

Нагадаємо, 18 березня аналітики DeepState повідомляли, що окупанти просуваються вперед на двох напрямках фронту.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.