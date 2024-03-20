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У Росії заявляють про захоплення нового села біля Авдіївки: аналітики США прокоментували (мапа)

У Росії заявляють про захоплення нового села біля Авдіївки: аналітики США прокоментували (мапа)

Російські військові

Геолокаційні кадри показують що російські війська просунулися до північно-західного краю Первомайської дамби.

У вівторок, 19 березня, росіяни заявили про захоплення Орлівки на Авдіївському напрямку, однак американські аналітики не можуть цього підтвердити. 

Про це інформує Інститут вивчення війни (ISW). 

"19 березня Міноборони Росії заявило, що підрозділи Центрального угруповання військ захопили Орлівку на північний захід від Авдіївки. Кілька мілблогерів посилили цю заяву, а один відомий, пов’язаний з Кремлем мілблогер, стверджував, що російські війська повністю захопили й почали "очищати" Орлівку 17 березня, але зіткнулися з проблемами повної консолідації контролю над населеним пунктом через українські контратаки", - йдеться у звіті. 

Також росіяни заявили, що їхні війська посилюють обстріли Бердичева (на північ від Орлівки та на північний захід від Авдіївки) та Тоненького (на південь від Орлівки та на захід від Авдіївки), а російська авіація нібито завдає постійних ударів бомбами по українських позиціях у цих двох населених пунктах.

Геолокаційні кадри, опубліковані 19 березня, показують, що російські війська нещодавно просунулися до північно-західного краю Первомайської дамби в Первомайському, на південний захід від Авдіївки. Окрім того, аналітики із посиланням на російські та українські джерела, зазначають, що бої тривали на південний захід від Авдіївки біля Первомайського та Невельського.

Мапа бойових дій на Авдіївському напрямку. ФОТО: ISW / ©
Мапа бойових дій на Авдіївському напрямку. ФОТО: ISW

Нагадаємо, 18 березня аналітики DeepState повідомляли, що окупанти просуваються вперед на двох напрямках фронту.

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